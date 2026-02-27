Soirée de la Femme Bar Le terrier Brantôme en Périgord
Soirée de la Femme Bar Le terrier Brantôme en Périgord samedi 7 mars 2026.
Soirée de la Femme
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez vous détendre et prendre soin de vous, le samedi 7 mars. Les femmes seront mises à l’honneur !
Une prothésiste ongulaire sera présente ainsi que deux masseuses.
Pensez à réserver en avance !
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
English : Soirée de la Femme
Come and relax and pamper yourself on Saturday, March 7. The spotlight will be on women!
A nail technician and two masseuses will be on hand.
Don’t forget to book in advance!
L’événement Soirée de la Femme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-02-23 par Val de Dronne