Soirée de la Femme Salle des Fêtes de La Brède La Brède

Envie de rire, chanter et danser ? Entre amies, collègues ou en solo, rejoignez nous pour une soirée 100 % bonne humeur à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes !

Thème 2026 Rire et chansons

Au programme Yoga du rire Pause gourmande & tombola Initiation salsa Karaoké & danse

Pensez à votre tapis, gourde et verre réutilisable

Petite restauration sur place .

Salle des Fêtes de La Brède 1 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58

