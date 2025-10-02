Soirée de la Grimpe halle de la harpe Rennes

Soirée de la Grimpe halle de la harpe Rennes lundi 15 décembre 2025.

Gratuit

Par groupe de 2 ou 3, venez vous challenger sur le mur de La Harpe !

**Le lundi 15 décembre de 18h à 21h**, en **salle d’escalade du campus La Harpe.**

Inscription individuelle sur le site [Mon Espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 6 octobre.

**Constitution de doublettes ou triplettes, au moins une personne sachant assurer par équipe.**

En terme de **matériel** le siuaps prévoit tout le matériel nécessaire sauf les chaussons: il est toujours possible de grimper en basket mais ce n’est pas l’idéal. Vous pouvez prendre votre propre matériel.

halle de la harpe Avenue Charles Tillon – 35000 RENNES Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine