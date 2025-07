SOIREE DE LA HALTE Martigné-sur-Mayenne

Début : 2025-07-26 18:00:00

Passez une soirée à la Halte Montgrioux avec l’association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

repas et concert de l’orchestre Murielle et Marcel

Restauration uniquement sur réservation par téléphone auprès de la Halte avant le 24 juillet .

Halte fluviale de Montgrioux Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 54 48

English :

Spend an evening at the Halte Montgrioux with the association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

German :

Verbringen Sie einen Abend in der Halte Montgrioux mit der Association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

Italiano :

Trascorrete una serata all’Halte Montgrioux con l’Association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

Espanol :

Pase una velada en la Halte Montgrioux con la association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

