Soirée de la Mer à la ferme Brassempouy
Soirée de la Mer à la ferme Brassempouy jeudi 26 mars 2026.
Soirée de la Mer à la ferme
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée aux saveurs marines .
Au menu Plat unique 16€ merlu sauce chorizo et son riz à l’espagnole
Menu complet 21€ Jambon pâté landais, Merlu sauce chorizo riz à l’espagnole, Pastis landais et café.
Réservation conseillée.
Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée aux saveurs marines .
Au menu Plat unique 16€ merlu sauce chorizo et son riz à l’espagnole
Menu complet 21€ Jambon et pâté landais, Merlu sauce chorizo et son riz à l’espagnole, Pastis landais et café.
Une soirée gourmande qui mêle produits de la mer et spécialités du terroir dans l’ambiance conviviale de la ferme .
Réservation conseillée
On vous attend pour partager ce moment autour d’un bon repas ! .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Soirée de la Mer à la ferme
Join us from 7pm at l’Estanquet du Guit for an evening of marine flavours.
On the menu: Single course ? 16? hake in chorizo sauce with Spanish rice
Full menu ? 21? landes ham pâté, hake with chorizo sauce and Spanish rice, Landes Pastis and coffee.
Reservations recommended.
L’événement Soirée de la Mer à la ferme Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-14 par Landes Chalosse