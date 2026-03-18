Soirée de la Mer à la ferme

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée aux saveurs marines .

Au menu Plat unique 16€ merlu sauce chorizo et son riz à l’espagnole

Menu complet 21€ Jambon pâté landais, Merlu sauce chorizo riz à l’espagnole, Pastis landais et café.

Réservation conseillée.

Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée aux saveurs marines .

Au menu Plat unique 16€ merlu sauce chorizo et son riz à l’espagnole

Menu complet 21€ Jambon et pâté landais, Merlu sauce chorizo et son riz à l’espagnole, Pastis landais et café.

Une soirée gourmande qui mêle produits de la mer et spécialités du terroir dans l’ambiance conviviale de la ferme .

Réservation conseillée

On vous attend pour partager ce moment autour d’un bon repas ! .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée de la Mer à la ferme

Join us from 7pm at l’Estanquet du Guit for an evening of marine flavours.

On the menu: Single course ? 16? hake in chorizo sauce with Spanish rice

Full menu ? 21? landes ham pâté, hake with chorizo sauce and Spanish rice, Landes Pastis and coffee.

Reservations recommended.

L’événement Soirée de la Mer à la ferme Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-14 par Landes Chalosse