Soirée de la Montagne

Salle des Fêtes Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée dansante avec repas sur le thème de la montagne.

MENU

– Génépi

– Salade de montagne

– Croziflette et jambon

– Gâteau de Savoie et sorbet myrtille

Animation musicale avec Banban

Chansons montagnardes .

Salle des Fêtes Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com

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English : Soirée de la Montagne

L’événement Soirée de la Montagne Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Aubusson-Felletin