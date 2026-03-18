Soirée de la Montagne Saint-Marc-à-Loubaud
Soirée de la Montagne Saint-Marc-à-Loubaud samedi 18 avril 2026.
Soirée de la Montagne
Salle des Fêtes Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée dansante avec repas sur le thème de la montagne.
MENU
– Génépi
– Salade de montagne
– Croziflette et jambon
– Gâteau de Savoie et sorbet myrtille
Animation musicale avec Banban
Chansons montagnardes .
Salle des Fêtes Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 cdf.stmarc23@gmail.com
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English : Soirée de la Montagne
L’événement Soirée de la Montagne Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Aubusson-Felletin