Soirée de la peur chez Virginia ! Médiathèque Virginia Woolf Paris vendredi 31 octobre 2025.

À partir de 19h, petits et grands aventuriers de la peur sont invités à plonger dans l’univers terrifiant et mystérieux de notre Soirée de la Peur. Contes effrayants, jeux mystérieux, et surprises horrifiques vous attendent pour une soirée pleine de frissons !



Entrée libre

(A partir de 8 ans)

Préparez-vous à frémir de peur lors d’une soirée ! En compagnie de sorcières, loups et autres créatures fantastique venez découvrir les recoins sombres de la médiathèque… Attention, costumes et déguisements sont fortement recommandés !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR