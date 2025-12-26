Soirée de la Saint Bonet Salle des fêtes Louis Michel Eyragues

Soirée de la Saint Bonet

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h. Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 29 EUR

Début : 2026-01-24 20:00:00

Soirée de la Saint Bonet organisée par l’amicale sportive des vétérans eyraguais.

Menu salade composée, andouillette et saucisse accompagnées de pommes de terre aux cèpes, duo de fromages, dessert, vin et café compris, apéritif non compris.



Menu enfant 12 ans salade, saucissettes + pomme de terre, dessert.



Réservation et règlement avant le 21 janvier, places limitées. .

Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 02 40 79

English :

Saint Bonet evening organized by the Amicale Sportive des Vétérans Eyraguais.

L’événement Soirée de la Saint Bonet Eyragues a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence