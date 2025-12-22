Soirée de la Saint Cochon, Salle des Fêtes Villapourçon
Soirée de la Saint Cochon, Salle des Fêtes Villapourçon samedi 24 janvier 2026.
Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon Nièvre
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
2026-01-24
Le comité des Fêtes de Villapourçon organise la Saint Cochon avec un dîner dansant. Sur réservation. .
Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 57 47 20
English : Soirée de la Saint Cochon
