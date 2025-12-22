Soirée de la Saint Cochon, Salle des Fêtes Villapourçon

Soirée de la Saint Cochon, Salle des Fêtes Villapourçon samedi 24 janvier 2026.

Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00

2026-01-24

Le comité des Fêtes de Villapourçon organise la Saint Cochon avec un dîner dansant. Sur réservation.   .

Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 57 47 20 

