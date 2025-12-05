Soirée de la Saint-Nicolas à Retzwiller Retzwiller

Soirée de la Saint-Nicolas à Retzwiller Retzwiller vendredi 5 décembre 2025.

Soirée de la Saint-Nicolas à Retzwiller

5 Place du Général de Gaulle Retzwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :
2025-12-05

Cortège de la Saint-Nicolas, restauration sur place, Rencontre du Saint-Nicolas, chansons.
Le Saint-Nicolas est de passage à Retzwiller. Les enfants seront ravis de le rencontrer après une balade contée dans le village. Manalas, chocolat chaud et viennoises… attendront les spectateurs dans la salle polyvalente.    .

5 Place du Général de Gaulle Retzwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 83 11  direction@emrd-asso.org

English :

St. Nicholas procession, on-site catering, Meet St. Nicholas, songs.

L’événement Soirée de la Saint-Nicolas à Retzwiller Retzwiller a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sundgau