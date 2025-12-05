Soirée de la Saint-Nicolas à Retzwiller Retzwiller
5 Place du Général de Gaulle Retzwiller Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Cortège de la Saint-Nicolas, restauration sur place, Rencontre du Saint-Nicolas, chansons.
Le Saint-Nicolas est de passage à Retzwiller. Les enfants seront ravis de le rencontrer après une balade contée dans le village. Manalas, chocolat chaud et viennoises… attendront les spectateurs dans la salle polyvalente. .
5 Place du Général de Gaulle Retzwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 83 11 direction@emrd-asso.org
English :
St. Nicholas procession, on-site catering, Meet St. Nicholas, songs.
