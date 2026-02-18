Soirée de la Saint Patrick à Gézoncourt Salle Jean Stosse Gézoncourt

Soirée de la Saint Patrick à Gézoncourt

Salle Jean Stosse 8 rue de la Petite Suisse Gézoncourt Meurthe-et-Moselle

Samedi 2026-03-14 19:30:00

La MJC Ratias de Paoués vous invite à sa soirée irlandaise, à l’occasion de la Saint-Patrick !

Au programme repas irlandais, buvette et animations

Venez avec une tenue ou des accessoires verts !Tout public

Salle Jean Stosse 8 rue de la Petite Suisse Gézoncourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 61 71 85

English :

The MJC Ratias de Paoués invites you to its St. Patrick’s Day Irish party!

On the program: Irish meal, refreshments and entertainment

Bring your green outfit or accessories!

L’événement Soirée de la Saint Patrick à Gézoncourt Gézoncourt a été mis à jour le 2026-02-18 par OT PONT A MOUSSON