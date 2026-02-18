Soirée de la Saint Patrick à Gézoncourt Salle Jean Stosse Gézoncourt
Soirée de la Saint Patrick à Gézoncourt Salle Jean Stosse Gézoncourt samedi 14 mars 2026.
Soirée de la Saint Patrick à Gézoncourt
Salle Jean Stosse 8 rue de la Petite Suisse Gézoncourt Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 19:30:00
La MJC Ratias de Paoués vous invite à sa soirée irlandaise, à l’occasion de la Saint-Patrick !
Au programme repas irlandais, buvette et animations
Venez avec une tenue ou des accessoires verts !Tout public
Salle Jean Stosse 8 rue de la Petite Suisse Gézoncourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 61 71 85
English :
The MJC Ratias de Paoués invites you to its St. Patrick’s Day Irish party!
On the program: Irish meal, refreshments and entertainment
Bring your green outfit or accessories!
