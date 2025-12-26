Soirée de la Saint-Patrick Amécourt

Soirée de la Saint-Patrick Amécourt vendredi 13 mars 2026.

Soirée de la Saint-Patrick

2 Rue du Buisson de Bleu Amécourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Célébrez la Saint-Patrick dans un cadre enchanteur . Profitez d’une soirée irlandaise authentique avec
Un repas traditionnel irlandais,
– Une sélection de bières artisanales pour accompagner votre repas,
– Une ambiance musicale festive, avec des airs traditionnels irlandais pour vous faire chanter et danser.

Laissez- vous transporter en Irlande.   .

2 Rue du Buisson de Bleu Amécourt 27140 Eure Normandie   contactdavidadn@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de la Saint-Patrick

L’événement Soirée de la Saint-Patrick Amécourt a été mis à jour le 2025-12-26 par Vexin Normand Tourisme