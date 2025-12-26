Soirée de la Saint-Patrick Amécourt
Soirée de la Saint-Patrick Amécourt vendredi 13 mars 2026.
Soirée de la Saint-Patrick
2 Rue du Buisson de Bleu Amécourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Célébrez la Saint-Patrick dans un cadre enchanteur . Profitez d’une soirée irlandaise authentique avec
Un repas traditionnel irlandais,
– Une sélection de bières artisanales pour accompagner votre repas,
– Une ambiance musicale festive, avec des airs traditionnels irlandais pour vous faire chanter et danser.
Laissez- vous transporter en Irlande. .
2 Rue du Buisson de Bleu Amécourt 27140 Eure Normandie contactdavidadn@gmail.com
