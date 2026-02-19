Soirée de la Saint-Patrick au château Château de Lavison Loubens

Soirée de la Saint-Patrick au château

Château de Lavison 1 Lavison Ouest Loubens Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Cette année, la fête la plus conviviale du calendrier prend ses quartiers dans un lieu magique le Château de Lavison! Rendez-vous le jeudi 12 mars, de 19h à 23h, pour une soirée unique placée sous le signe de la bonne humeur, de la musique live et de la convivialité. Pour l’occasion, le château se métamorphosera en véritable pub irlandais lumières tamisées, bières à la pression, ambiance chaleureuse et rires partagés… tout y sera pour vous transporter au cœur de Dublin, le temps d’une soirée !

Au menu camembert rôti fondant à partager entre amis, de généreuses planches de charcuterie accompagnées de nos bières artisanales locales . Le concert live des Cotons-Tiges, un groupe débordant d’énergie pour une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit ! .

Château de Lavison 1 Lavison Ouest Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 63 61 90 chateau.lavison@orange.fr

