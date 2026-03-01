Soirée de la Saint Patrick aux Embruns Les Embruns Plougasnou
Soirée de la Saint Patrick aux Embruns Les Embruns Plougasnou samedi 21 mars 2026.
Soirée de la Saint Patrick aux Embruns
Les Embruns 31 Route de Térénez Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le restaurant Les Embruns à Térénez organise une soirée de la Saint Patrick !
Au programme, un repas spécial Irlande et un concert de musique irlandaise.
Menu à 21€
– Fish & Chip
– Cheesecake
– Pinte de Guinness à 5€
La carte du restaurant sera aussi disponible.
Concert à partir de 19h30.
Réservation conseillée. .
Les Embruns 31 Route de Térénez Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 70
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English : Soirée de la Saint Patrick aux Embruns
L’événement Soirée de la Saint Patrick aux Embruns Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-10 par OT BAIE DE MORLAIX