Soirée de la Saint Patrick aux Embruns Les Embruns Plougasnou

Soirée de la Saint Patrick aux Embruns

Les Embruns 31 Route de Térénez Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le restaurant Les Embruns à Térénez organise une soirée de la Saint Patrick !

Au programme, un repas spécial Irlande et un concert de musique irlandaise.

Menu à 21€

– Fish & Chip

– Cheesecake

– Pinte de Guinness à 5€

La carte du restaurant sera aussi disponible.

Concert à partir de 19h30.

Réservation conseillée. .

Les Embruns 31 Route de Térénez Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de la Saint Patrick aux Embruns

L’événement Soirée de la Saint Patrick aux Embruns Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-10 par OT BAIE DE MORLAIX