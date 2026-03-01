Soirée de la Saint-Patrick Dargnies

Soirée de la Saint-Patrick Dargnies samedi 21 mars 2026.

Soirée de la Saint-Patrick

Dargnies Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-21 19:30:00
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Organisée par les p’tits écoliers
Repas adulte 20 € Choucroute ou Carbonnade ou assiette anglaise.
Repas enfant 6 €: Nuggets, pomme Noisette, pompote, caprisun.
Sur réservation avant le 17 mars.
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 26 76 17 40 

English :

Organized by les p’tits écoliers
Adult meal 20 ? sauerkraut or Carbonnade or English plate.
Children’s meal 6 ?: Nuggets, pomme Noisette, pompote, caprisun.
Reservations required by March 17.

L’événement Soirée de la Saint-Patrick Dargnies a été mis à jour le 2026-03-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS