Soirée de la Saint-Patrick Dargnies
Soirée de la Saint-Patrick Dargnies samedi 21 mars 2026.
Soirée de la Saint-Patrick
Dargnies Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-03-21
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Organisée par les p’tits écoliers
Repas adulte 20 € Choucroute ou Carbonnade ou assiette anglaise.
Repas enfant 6 €: Nuggets, pomme Noisette, pompote, caprisun.
Sur réservation avant le 17 mars.
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 26 76 17 40
English :
Organized by les p’tits écoliers
Adult meal 20 ? sauerkraut or Carbonnade or English plate.
Children’s meal 6 ?: Nuggets, pomme Noisette, pompote, caprisun.
Reservations required by March 17.
