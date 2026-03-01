Soirée de la Saint-Patrick Salle des fêtes Génissieux
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
1 boisson offerte
Début : 2026-03-27 19:30:00
Le Génissieux Judo présente sa soirée Saint-Patrick auquel vous êtes attendus nombreux ! Au programme soirée pub, petite restauration et concert du groupe The Comments.
Salle des fêtes Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 80 42 judo.genissieux@gmail.com
English :
Génissieux Judo presents its St. Patrick’s Day party, and we look forward to seeing you there! On the program: pub night, light refreshments and a concert by The Comments.
