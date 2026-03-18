Soirée de la Saint-Patrick

Golinhac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée tout en vert aux parfums Irlandais ; musiques celtiques agrémentées de fish and chips et de boissons au houblon.

Le foyer rural de Golinhac et la section musique les Mal’s Barrés , organisent une soirée la St Patrick avec en première partie le groupe Cairns qui animera un bal trad et en seconde partie le groupe Celtic Monkeys avec des accents plus rock cetique.

Entrée gratuite pour toute personne déguisée dans le thème. .

Golinhac 12140 Aveyron Occitanie foyer.rural.golinhac@gmail.com

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English :

An Irish-flavored evening of green, Celtic music, fish and chips and hop-flavored drinks.

L’événement Soirée de la Saint-Patrick Golinhac a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)