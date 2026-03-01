Soirée de la Saint-Patrick salle des fêtes Heugleville-sur-Scie

Soirée de la Saint-Patrick

Qui n’a pas encore sa place pour venir festoyer avec nous ?

​Cette année, on voit les choses en grand pour honorer la Saint-Patrick ! On vous prépare une soirée ultra conviviale, placée sous le signe de la gourmandise et de la bonne humeur.

​AU MENU

​Le réconfort Une excellente choucroute garnie avec son jarret.

​La soif De la bonne bière bien fraîche pour trinquer ensemble.

​L’ambiance Des rires, du partage et la fête garantie !

Au plaisir de faire la fête avec vous tous !

​Les membres du Comité des Fêtes .

salle des fêtes Rue de la Scie Heugleville-sur-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 92 28 13

