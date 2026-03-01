Soirée de la Saint-Patrick salle des fêtes Heugleville-sur-Scie
salle des fêtes Rue de la Scie Heugleville-sur-Scie Seine-Maritime
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Qui n’a pas encore sa place pour venir festoyer avec nous ?
Cette année, on voit les choses en grand pour honorer la Saint-Patrick ! On vous prépare une soirée ultra conviviale, placée sous le signe de la gourmandise et de la bonne humeur.
AU MENU
Le réconfort Une excellente choucroute garnie avec son jarret.
La soif De la bonne bière bien fraîche pour trinquer ensemble.
L’ambiance Des rires, du partage et la fête garantie !
Au plaisir de faire la fête avec vous tous !
Les membres du Comité des Fêtes .
salle des fêtes Rue de la Scie Heugleville-sur-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 92 28 13
