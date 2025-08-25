Soirée de la Saint-Patrick Maison du temps libre Naives-Rosières
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
2026-03-21
Soirée dansante de la Saint Patrick.Tout public
Maison du temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96 animetvous55@gmail.com
English :
St. Patrick’s Day dance.
German :
Tanzabend am St. Patrick’s Day.
Italiano :
Ballo di San Patrizio.
Espanol :
Baile del Día de San Patricio.
