Soirée de la Saint-Patrick Maison du temps libre Naives-Rosières

Soirée de la Saint-Patrick Maison du temps libre Naives-Rosières samedi 21 mars 2026.

Soirée de la Saint-Patrick

Maison du temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Soirée dansante de la Saint Patrick.Tout public

.

Maison du temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96 animetvous55@gmail.com

English :

St. Patrick’s Day dance.

German :

Tanzabend am St. Patrick’s Day.

Italiano :

Ballo di San Patrizio.

Espanol :

Baile del Día de San Patricio.

L’événement Soirée de la Saint-Patrick Naives-Rosières a été mis à jour le 2025-08-25 par OT SUD MEUSE