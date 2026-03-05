Soirée de la Saint-Patrick Paunat

Soirée de la Saint-Patrick

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le Comité des Fêtes de Paunat vous donne rendez-vous le samedi 21 mars 2026 pour une soirée 100% ambiance irlandaise.

Au programme soirée musicale avec Ashley Meredith, dégustation de bière irlandaise, repas (fish&chips/frites ou pignon de poulet/frites).

Dress code vert conseillé

Entrée gratuite

Réservation possible au 07.72.06.66.98 .

Salle des fêtes Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98

English : Soirée de la Saint-Patrick

The Paunat Festival Committee invites you to join them on Saturday, 21 March 2026 for an evening of 100% Irish atmosphere.

On the programme: musical evening with Ashley Meredith, Irish beer tasting, meal (fish & chips/chips or chicken nuggets/chips).

Dress code: green recommended.

Free admission.

