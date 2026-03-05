Soirée de la Saint-Patrick Paunat
Soirée de la Saint-Patrick Paunat samedi 21 mars 2026.
Soirée de la Saint-Patrick
Salle des fêtes Paunat Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le Comité des Fêtes de Paunat vous donne rendez-vous le samedi 21 mars 2026 pour une soirée 100% ambiance irlandaise.
Au programme soirée musicale avec Ashley Meredith, dégustation de bière irlandaise, repas (fish&chips/frites ou pignon de poulet/frites).
Dress code vert conseillé
Entrée gratuite
Réservation possible au 07.72.06.66.98 .
Salle des fêtes Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98
English : Soirée de la Saint-Patrick
The Paunat Festival Committee invites you to join them on Saturday, 21 March 2026 for an evening of 100% Irish atmosphere.
On the programme: musical evening with Ashley Meredith, Irish beer tasting, meal (fish & chips/chips or chicken nuggets/chips).
Dress code: green recommended.
Free admission.
L’événement Soirée de la Saint-Patrick Paunat a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux