Soirée de la Saint-Patrick Salle de Malmont Saint-Just-Malmont

Soirée de la Saint-Patrick

Salle de Malmont 9 rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire

L’APE de Malmont organise sa soirée Saint-Patrick.

Salle de Malmont 9 rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apemalmont@gmail.com

The APE de Malmont organizes its St. Patrick’s evening.

