Soirée de la Saint-Patrick Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan

Soirée de la Saint-Patrick

Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

menu traiteur

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

L’association Aux Portes de l’Océan organise la Soirée de la Saint-Patrick à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan.

Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 71 36 auxportesdelocean17@laposte.net

English :

The Aux Portes de l’Océan association is organizing a St. Patrick’s Day party at the Saint-Sulpice-de-Royan village hall.

