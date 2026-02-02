Soirée de la Saint-Patrick Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan
Soirée de la Saint-Patrick Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan samedi 21 mars 2026.
Soirée de la Saint-Patrick
Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
menu traiteur
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’association Aux Portes de l’Océan organise la Soirée de la Saint-Patrick à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan.
Salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 71 36 auxportesdelocean17@laposte.net
English :
The Aux Portes de l’Océan association is organizing a St. Patrick’s Day party at the Saint-Sulpice-de-Royan village hall.
