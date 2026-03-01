Soirée de la Saint Patrick Varaville
Soirée de la Saint Patrick Varaville samedi 21 mars 2026.
Soirée de la Saint Patrick
Salle polyvalente Varaville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le comité des fêtes vous invite à cette soirée de la Saint Patrick !
Le comité des fêtes vous invite à cette soirée conviviale, autour d’un repas dansant, pour fêter la Saint Patrick !
Inscription recommandée. .
Salle polyvalente Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 60 34 50 14
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English : Soirée de la Saint Patrick
The Comité des fêtes invites you to this St. Patrick’s Day party!
L’événement Soirée de la Saint Patrick Varaville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge