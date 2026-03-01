Soirée de la Saint Patrick

Salle polyvalente Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le comité des fêtes vous invite à cette soirée de la Saint Patrick !

Le comité des fêtes vous invite à cette soirée conviviale, autour d’un repas dansant, pour fêter la Saint Patrick !

Inscription recommandée. .

Salle polyvalente Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 60 34 50 14

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English : Soirée de la Saint Patrick

The Comité des fêtes invites you to this St. Patrick’s Day party!

L’événement Soirée de la Saint Patrick Varaville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge