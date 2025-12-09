Soirée de la Saint Sylvestre Arès

Soirée de la Saint Sylvestre

Soirée de la Saint Sylvestre Arès mercredi 31 décembre 2025.

Soirée de la Saint Sylvestre

Espace Brémontier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Terminons l’année avec la Grande nuit dansante du Réveillon !
Animée par l’orchestre Myriam, un repas de gala vous sera servi, en mode festif.
99€/personne.
Renseignements et réservation au 07 88 81 33 72 et au 06 63 65 71 86.
Quelques bulletins disponibles à l’Office du Tourisme.
Salle Brémontier à 20h.   .

Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 71 86 

English : Soirée de la Saint Sylvestre

L’événement Soirée de la Saint Sylvestre Arès a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme d’Arès