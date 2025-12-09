Soirée de la Saint Sylvestre Arès
Soirée de la Saint Sylvestre Arès mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la Saint Sylvestre
Espace Brémontier Arès Gironde
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Terminons l’année avec la Grande nuit dansante du Réveillon !
Animée par l’orchestre Myriam, un repas de gala vous sera servi, en mode festif.
99€/personne.
Renseignements et réservation au 07 88 81 33 72 et au 06 63 65 71 86.
Quelques bulletins disponibles à l’Office du Tourisme.
Salle Brémontier à 20h. .
Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 71 86
