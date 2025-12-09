Soirée de la Saint Sylvestre Arès

Soirée de la Saint Sylvestre

Espace Brémontier Arès Gironde

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Terminons l’année avec la Grande nuit dansante du Réveillon !

Animée par l’orchestre Myriam, un repas de gala vous sera servi, en mode festif.

99€/personne.

Renseignements et réservation au 07 88 81 33 72 et au 06 63 65 71 86.

Quelques bulletins disponibles à l’Office du Tourisme.

Salle Brémontier à 20h. .

+33 6 63 65 71 86

