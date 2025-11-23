Soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant O’Marignano Restaurant O’Marignano Marignane
Soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant O’Marignano Restaurant O’Marignano Marignane mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant O’Marignano
Mercredi 31 décembre 2025. Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Envie de danser ? De bien manger ? De vivre une belle soirée disco paillettes dans une ambiance festive et conviviale pour le passage à la nouvelle année ? Le restaurant O’Marignano vous ouvre ses portes.
.
Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66
English :
Feel like dancing? Eat well? Want to enjoy a glittering disco evening in a festive, friendly atmosphere to usher in the New Year? The O?Marignano restaurant opens its doors to you.
German :
Lust zu tanzen? Gut zu essen? Einen schönen Glitzer-Disco-Abend in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu erleben, um das neue Jahr einzuläuten? Das Restaurant O?Marignano öffnet seine Türen für Sie.
Italiano :
Avete voglia di ballare? Mangiate bene? Volete godervi una serata in discoteca in un’atmosfera festosa e accogliente per inaugurare il nuovo anno? Il ristorante O’Marignano vi apre le sue porte.
Espanol :
¿Te apetece bailar? ¿Comer bien? ¿Quiere disfrutar de una noche de discoteca en un ambiente festivo y acogedor para recibir el Año Nuevo? El restaurante O’Marignano le abre sus puertas.
L’événement Soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Marignane