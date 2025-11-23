Soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant O’Marignano Restaurant O’Marignano Marignane

Soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant O’Marignano

Mercredi 31 décembre 2025. Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Envie de danser ? De bien manger ? De vivre une belle soirée disco paillettes dans une ambiance festive et conviviale pour le passage à la nouvelle année ? Le restaurant O’Marignano vous ouvre ses portes.

Restaurant O’Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66

English :

Feel like dancing? Eat well? Want to enjoy a glittering disco evening in a festive, friendly atmosphere to usher in the New Year? The O?Marignano restaurant opens its doors to you.

German :

Lust zu tanzen? Gut zu essen? Einen schönen Glitzer-Disco-Abend in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu erleben, um das neue Jahr einzuläuten? Das Restaurant O?Marignano öffnet seine Türen für Sie.

Italiano :

Avete voglia di ballare? Mangiate bene? Volete godervi una serata in discoteca in un’atmosfera festosa e accogliente per inaugurare il nuovo anno? Il ristorante O’Marignano vi apre le sue porte.

Espanol :

¿Te apetece bailar? ¿Comer bien? ¿Quiere disfrutar de una noche de discoteca en un ambiente festivo y acogedor para recibir el Año Nuevo? El restaurante O’Marignano le abre sus puertas.

