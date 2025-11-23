Soirée de la Saint-Sylvestre Salle de Fêtes Chaunay

Soirée de la Saint-Sylvestre

Salle de Fêtes 41 Grand rue Chaunay Vienne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Commune de Chaunay vous invite à célébrer ensemble la fin de l’année avec son feu d’artifice à 19h au sate de la Bouleur. Et pourquoi pas continuer cette soirée avec Les Chaunaillou en fêtes. Réservation obligatoire jusqu’au 12 décembre. .

Salle de Fêtes 41 Grand rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 91 51

