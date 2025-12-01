Soirée de la Saint Sylvestre Salle des fêtes de Cours Cosne-Cours-sur-Loire

Soirée de la Saint Sylvestre

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

2025-12-31

Venez passer une soirée d’exception avec l’Amicale du personnel communal de Cosne. Une soirée de nouvel an avec un repas raffiné qui éveillera vos papilles ! Au programme ambiance musicale avec l’orchestre Thibault Colas. .

Salle des fêtes de Cours Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 74 54 27

