Soirée de la Saint-Sylvestre Cussac-Fort-Médoc

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2025

20 heures

Salle Joseph Despaze

Le Comité des fêtes de Cussac-Fort-Médoc organise le réveillon du 31 décembre à la salle Joseph Despaze.

Soirée animée par DJ NONO

MENU ADULTES à 55€ (à partir de 13 ans)

MENU ENFANT à 25€ (jusqu’à 12 ans)

Réservez-vos places dès à présent!! (Places limitées)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE

➡ En Mairie (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Cussac-Fort-Médoc)

➡Sur Hello Asso https://www.helloasso.com/…/comite-des-fetes-cussac…

Contact 06 71 12 08 05 comitefetescussac@gmail.com .

