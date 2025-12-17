Soirée de la Saint-Sylvestre Cussac-Fort-Médoc
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2025
20 heures
Salle Joseph Despaze
Le Comité des fêtes de Cussac-Fort-Médoc organise le réveillon du 31 décembre à la salle Joseph Despaze.
Soirée animée par DJ NONO
MENU ADULTES à 55€ (à partir de 13 ans)
MENU ENFANT à 25€ (jusqu’à 12 ans)
Réservez-vos places dès à présent!! (Places limitées)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE
➡ En Mairie (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Cussac-Fort-Médoc)
➡Sur Hello Asso https://www.helloasso.com/…/comite-des-fetes-cussac…
Contact 06 71 12 08 05 comitefetescussac@gmail.com .
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 08 05 comitefetescussac@gmail.com
