Soirée de la Saint Sylvestre Hôtel-restaurant Le Grand Monarque Donzy
Hôtel-restaurant Le Grand Monarque 10 Rue de l’Étape Donzy Nièvre
Tarif : 89 – 89 – 89 EUR
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
2025-12-31
Venez passer une soirée d’exception entre gastronomie, danse et ambiance chic à l’Hôtel-restaurant le Grand Monarque !
Un menu gastronomique de nouvel an vous sera concocté, entre tradition et modernité, un repas raffiné qui éveillera vos papilles !
Au programme
Cours de danse évolutifs (supplément de 20€ pour les deux cours)
– 18h 19h Kizomba évolutive avec Rodrigue
– 20h 21h Konpa évolutif avec Osmoz
– 21h 22h30 dîner de fête
– 22h30 jusqu’à l’aube DJ Thasick aux platines !
Ambiance garantie, champagne, vibes tropicales, cotillons !
Réservations conseillées, places limitées. .
Hôtel-restaurant Le Grand Monarque 10 Rue de l’Étape Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 42 25
