Soirée de la Saint Sylvestre Hôtel-restaurant Le Grand Monarque Donzy

Soirée de la Saint Sylvestre

Hôtel-restaurant Le Grand Monarque 10 Rue de l’Étape Donzy Nièvre

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez passer une soirée d’exception entre gastronomie, danse et ambiance chic à l’Hôtel-restaurant le Grand Monarque !

Un menu gastronomique de nouvel an vous sera concocté, entre tradition et modernité, un repas raffiné qui éveillera vos papilles !

Au programme

Cours de danse évolutifs (supplément de 20€ pour les deux cours)

– 18h 19h Kizomba évolutive avec Rodrigue

– 20h 21h Konpa évolutif avec Osmoz

– 21h 22h30 dîner de fête

– 22h30 jusqu’à l’aube DJ Thasick aux platines !

Ambiance garantie, champagne, vibes tropicales, cotillons !

Réservations conseillées, places limitées. .

Hôtel-restaurant Le Grand Monarque 10 Rue de l’Étape Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 42 25

