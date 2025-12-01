Soirée de la Saint Sylvestre Ferrières-en-Gâtinais
Soirée de la Saint Sylvestre Ferrières-en-Gâtinais mercredi 31 décembre 2025.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 120 – 120 – EUR
120
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée animée de la Saint Sylvestre à Ferrières en compagnie de Pascal Loubersac et ses trois musiciens, menu succulent au programme à réserver au plus tôt ! 120 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 32 69 64
English :
New Year’s Eve Party
German :
Silvesterabend
Italiano :
Festa di Capodanno
Espanol :
Fiesta de Nochevieja
