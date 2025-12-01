Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois

Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

2025-12-31

Apéritif et buffet dinatoire pour fêter le passage à 2026, entre amis dans une ambiance musicale. sur réservation, places limitées à 60. à partir de 20H…jusqu’à 5h

Details du buffet affiché au Break at Jane’s.Date limite de réservation au 23 décembre .

