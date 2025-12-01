Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois
Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Apéritif et buffet dinatoire pour fêter le passage à 2026, entre amis dans une ambiance musicale. sur réservation, places limitées à 60. à partir de 20H…jusqu’à 5h
Details du buffet affiché au Break at Jane’s.Date limite de réservation au 23 décembre .
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85
English : Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois
L’événement Soirée de la saint sylvestre- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2025-12-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)