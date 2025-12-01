Soirée de la Saint Sylvestre Restaurant le Chai Pouilly-sur-Loire

Soirée de la Saint Sylvestre Restaurant le Chai Pouilly-sur-Loire mercredi 31 décembre 2025.

Restaurant le Chai Parking de la poste Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 90 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 23:00:00

2025-12-31

Venez passer une soirée d’exception au restaurant brasserie le Chai.
Un menu de nouvel an vous sera concocté, un repas raffiné qui éveillera vos papilles ! Soirée sur réservation.   .

