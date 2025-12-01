Soirée de la Saint Sylvestre Restaurant le Chai Pouilly-sur-Loire
Soirée de la Saint Sylvestre Restaurant le Chai Pouilly-sur-Loire mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la Saint Sylvestre
Restaurant le Chai Parking de la poste Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 23:00:00
2025-12-31
Venez passer une soirée d’exception au restaurant brasserie le Chai.
Un menu de nouvel an vous sera concocté, un repas raffiné qui éveillera vos papilles ! Soirée sur réservation. .
Restaurant le Chai Parking de la poste Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 29 60
