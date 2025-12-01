Soirée de la saint Sylvestre Salle des fêtes de Pouligney Pouligney-Lusans

Soirée de la saint Sylvestre

Salle des fêtes de Pouligney Rue d’Archamps Pouligney-Lusans Doubs

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Rendez-vous à la salle des fêtes de Pouligney pour fêter la nouvelle année !

Festin garanti Assiette gourmande (foie gras, saumon, magret de canard), tourte au riz de veau et foie gras, Sots l’y laisse de volaille sauce morille et vin jaune, et sa garniture, assiette de fromage, St Honoré revisité, café et cotillons.

90€/personne

Organisé par le restaurant Laissey-vous tenter.

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes de Pouligney Rue d’Archamps Pouligney-Lusans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 93 69 30

English :

German : Soirée de la saint Sylvestre

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée de la saint Sylvestre Pouligney-Lusans a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS