Soirée de la saint Sylvestre Salle des fêtes de Pouligney Pouligney-Lusans
Soirée de la saint Sylvestre Salle des fêtes de Pouligney Pouligney-Lusans mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la saint Sylvestre
Salle des fêtes de Pouligney Rue d’Archamps Pouligney-Lusans Doubs
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Rendez-vous à la salle des fêtes de Pouligney pour fêter la nouvelle année !
Festin garanti Assiette gourmande (foie gras, saumon, magret de canard), tourte au riz de veau et foie gras, Sots l’y laisse de volaille sauce morille et vin jaune, et sa garniture, assiette de fromage, St Honoré revisité, café et cotillons.
90€/personne
Organisé par le restaurant Laissey-vous tenter.
Réservation obligatoire. .
Salle des fêtes de Pouligney Rue d’Archamps Pouligney-Lusans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 93 69 30
English :
German : Soirée de la saint Sylvestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de la saint Sylvestre Pouligney-Lusans a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS