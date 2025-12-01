Soirée de la Saint-Sylvestre av des Fleurs de la Paix Royan
Soirée de la Saint-Sylvestre av des Fleurs de la Paix Royan mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la Saint-Sylvestre
av des Fleurs de la Paix Planet Exotica Royan Charente-Maritime
Tarif : 149 – 149 – 149 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le 31 décembre, venez fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre à Planet Exotica lors de notre grande soirée sur le thème du cabaret !
av des Fleurs de la Paix Planet Exotica Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 00 99 contact@planet-exotica.com
English :
On December 31st, come celebrate New Year’s Eve at Planet Exotica with our cabaret-themed party!
German :
Feiern Sie am 31. Dezember im Planet Exotica bei unserer großen Silvesterparty mit Kabarett-Thema!
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno al Planet Exotica il 31 dicembre con la nostra festa a tema cabaret!
Espanol :
Ven a celebrar la Nochevieja en Planet Exotica el 31 de diciembre con nuestra fiesta temática de cabaret
L’événement Soirée de la Saint-Sylvestre Royan a été mis à jour le 2025-11-20 par Mairie de Royan