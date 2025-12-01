Soirée de la Saint-Sylvestre av des Fleurs de la Paix Royan

Soirée de la Saint-Sylvestre

av des Fleurs de la Paix Planet Exotica Royan Charente-Maritime

Tarif : 149 – 149 – 149 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le 31 décembre, venez fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre à Planet Exotica lors de notre grande soirée sur le thème du cabaret !

.

av des Fleurs de la Paix Planet Exotica Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 00 96 contact@planet-exotica.com

English :

On December 31st, come celebrate New Year’s Eve at Planet Exotica with our cabaret-themed party!

German :

Feiern Sie am 31. Dezember im Planet Exotica bei unserer großen Silvesterparty mit Kabarett-Thema!

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno al Planet Exotica il 31 dicembre con la nostra festa a tema cabaret!

Espanol :

Ven a celebrar la Nochevieja en Planet Exotica el 31 de diciembre con nuestra fiesta temática de cabaret

