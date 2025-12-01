Soirée de la Saint-Sylvestre La Cigale de Royan Royan
Soirée de la Saint-Sylvestre La Cigale de Royan Royan mercredi 31 décembre 2025.
Soirée de la Saint-Sylvestre
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive et conviviale !
Rendez-vous à la Cigale de Royan pour une soirée exceptionnelle, rythmée par musique, danse et surprises.
La Cigale de Royan +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Come and celebrate New Year’s Eve in a festive and convivial atmosphere!
Join us at La Cigale in Royan for an exceptional evening of music, dance and surprises.
German :
Feiern Sie Silvester in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!
Treffen Sie sich im La Cigale in Royan zu einem außergewöhnlichen Abend mit Musik, Tanz und Überraschungen.
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno in un’atmosfera festosa e amichevole!
Unitevi a noi a La Cigale di Royan per una serata eccezionale di musica, danza e sorprese.
Espanol :
Venga a celebrar la Nochevieja en un ambiente festivo y acogedor
Únase a nosotros en La Cigale de Royan para disfrutar de una velada excepcional de música, baile y sorpresas.
