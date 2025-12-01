Soirée de la Saint Sylvestre Place de l’église Saint-Loup-des-Bois
mercredi 31 décembre 2025.
Place de l’église Foyer rural Saint-Loup-des-Bois Nièvre
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
2025-12-31
Venez passer une soirée d’exception avec le club des Joyeux Saint-Lupéens.
Un menu de nouvel an vous sera concocté par Régis, de l’Auberge du Vieux Pressoir, un repas raffiné qui éveillera vos papilles !
Au programme ambiance musicale avec Pascalina et animation close-up avec Patsy (magie).
Ambiance garantie jusqu’à l’aube ! Réservations avant le 20 décembre. .
Place de l’église Foyer rural Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 61 23 56 colette.graveron10@orange.fr
