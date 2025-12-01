Soirée de la Saint Sylvestre Place de l’église Saint-Loup-des-Bois

Soirée de la Saint Sylvestre

Place de l’église Foyer rural Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

2025-12-31

Venez passer une soirée d’exception avec le club des Joyeux Saint-Lupéens.

Un menu de nouvel an vous sera concocté par Régis, de l’Auberge du Vieux Pressoir, un repas raffiné qui éveillera vos papilles !

Au programme ambiance musicale avec Pascalina et animation close-up avec Patsy (magie).

Ambiance garantie jusqu’à l’aube ! Réservations avant le 20 décembre. .

Place de l’église Foyer rural Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 61 23 56 colette.graveron10@orange.fr

