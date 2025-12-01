Soirée de la Saint-Sylvestre Saint-Saire

Soirée de la Saint-Sylvestre Saint-Saire mercredi 31 décembre 2025.

Soirée de la Saint-Sylvestre

71B Chemin de Prébende Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Repas suivi d’une animation avec DJ Marco (14 ans DJ à l’Excalibur). Chants d’artistes connus suivis d’une animation dansante jusqu’à 4h du matin ! Demandez le bulletin de réservation par téléphone ou par mail. Nombre de places limitées. .

71B Chemin de Prébende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com

English : Soirée de la Saint-Sylvestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée de la Saint-Sylvestre Saint-Saire a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Bray Eawy