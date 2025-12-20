Soirée de la Saint-Sylvestre La Bull Serres-et-Montguyard

Soirée de la Saint-Sylvestre La Bull Serres-et-Montguyard mercredi 31 décembre 2025.

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Début : 2025-12-31
2025-12-31

Venez célébrer la Saint-Sylvestre avec nous !! On a hâte de célébrer les fêtes avec vous à La Bull !
Sur réservation.   .

