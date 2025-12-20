Soirée de la Saint-Sylvestre La Bull Serres-et-Montguyard

Soirée de la Saint-Sylvestre

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-31

Venez célébrer la Saint-Sylvestre avec nous !! On a hâte de célébrer les fêtes avec vous à La Bull !

Sur réservation. .

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87

English : Soirée de la Saint-Sylvestre

