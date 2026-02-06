Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames Côté Garonne le Balcon des Dames Tonneins
Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames Côté Garonne le Balcon des Dames Tonneins samedi 14 février 2026.
Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames
Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Ouverture exceptionnelle la samedi 14 février pour une soirée d’exception dédiée à la Saint-Valentin.
Ouverture exceptionnelle la samedi 14 février pour une soirée d’exception dédiée à la Saint-Valentin.
Ambiance musicale en live en cours de soirée.
2 formules au choix.
Sur réservation. .
Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames
Exceptional opening on Saturday February 14 for a special evening dedicated to Valentine’s Day.
L’événement Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Val de Garonne