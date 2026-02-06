Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames Côté Garonne le Balcon des Dames Tonneins

Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames

Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l'Yser Tonneins Lot-et-Garonne

Ouverture exceptionnelle la samedi 14 février pour une soirée d’exception dédiée à la Saint-Valentin.

Ambiance musicale en live en cours de soirée.

2 formules au choix.

Sur réservation. .

English : Soirée de la Saint-Valentin a Côté Garonne Le Balcon des Dames

Exceptional opening on Saturday February 14 for a special evening dedicated to Valentine’s Day.

