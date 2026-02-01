Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not Restaurant Le Wine-Not Savigny-lès-Beaune
Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not Restaurant Le Wine-Not Savigny-lès-Beaune samedi 14 février 2026.
Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not
Restaurant Le Wine-Not 5 Rue Chanoine Donin Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:15:00
Date(s) :
2026-02-14
Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not
Parce que l’amour se savoure… autant qu’un grand vin
À Savigny-lès-Beaune, vivez une parenthèse romantique dans l’ambiance chaleureuse de notre bistrot.
Pour la fête des amoureux, notre chef vous a préparé un menu d’exception à 60€, sublimé par un accord mets & vins à 30€, pour une expérience gourmande et élégante.
Menu des amoureux, cuisine raffinée, instants partagés…
Offrez (ou offrez-vous) un excellent repas et célébrez l’amour autour d’une table conviviale au Restaurant Le Wine-Not
Réservation obligatoire .
Restaurant Le Wine-Not 5 Rue Chanoine Donin Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 29 42 restaurant.lewinenot21@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not
L’événement Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not Savigny-lès-Beaune a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1