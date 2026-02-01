Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not Restaurant Le Wine-Not Savigny-lès-Beaune

Soirée de la Saint-Valentin au Wine Not

Restaurant Le Wine-Not 5 Rue Chanoine Donin Savigny-lès-Beaune Côte-d'Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : 2026-02-14

Début : 19:00:00

fin : 21:15:00

Date(s) :

2026-02-14

Parce que l’amour se savoure… autant qu’un grand vin

À Savigny-lès-Beaune, vivez une parenthèse romantique dans l’ambiance chaleureuse de notre bistrot.

Pour la fête des amoureux, notre chef vous a préparé un menu d’exception à 60€, sublimé par un accord mets & vins à 30€, pour une expérience gourmande et élégante.

Menu des amoureux, cuisine raffinée, instants partagés…

Offrez (ou offrez-vous) un excellent repas et célébrez l’amour autour d’une table conviviale au Restaurant Le Wine-Not

Réservation obligatoire .

Restaurant Le Wine-Not 5 Rue Chanoine Donin Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 29 42 restaurant.lewinenot21@gmail.com

