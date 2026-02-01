Soirée de la Saint-valentin par Bella Italia Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch
Soirée de la Saint-valentin par Bella Italia Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch samedi 14 février 2026.
Soirée de la Saint-valentin par Bella Italia
Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
2026-02-14
Venez fêter la Saint Valentin avec nous, repas et soirée dansante.
Soirée animée par le groupe The Cookiz .
Réservations obligatoires (places limitées)
Renseignements au 06 75 74 67 75
MENU SAINT VALENTIN
APERITIF
Assortiment de quiches
Panisses de l’Estaque
Samoussas végétariens
Macarons à la bisque
Bocaux de rouille avec ses croûtons
Mini navettes crème de saumon
****
ENTREE
Feuilleté de Saint Jacques
****
PLAT
Paleron de bœuf sauce romarin
Accompagné de sa gaufre de pomme de terre et légumes du Chef
****
DESSERT
Cheese cake aux fruits rouges
*****
BOISSONS
Eau plate, eau pétillante, vin rouge et rosé de région,
café, thé du monde .
Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Come and celebrate Valentine’s Day with us, dinner and dancing.
