Soirée de la Saint-valentin par Bella Italia Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch

Soirée de la Saint-valentin par Bella Italia

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-14 20:00:00

Venez fêter la Saint Valentin avec nous, repas et soirée dansante.

Soirée animée par le groupe The Cookiz .

Réservations obligatoires (places limitées)

Renseignements au 06 75 74 67 75





MENU SAINT VALENTIN



APERITIF

Assortiment de quiches

Panisses de l’Estaque

Samoussas végétariens

Macarons à la bisque

Bocaux de rouille avec ses croûtons

Mini navettes crème de saumon



****

ENTREE

Feuilleté de Saint Jacques

****

PLAT

Paleron de bœuf sauce romarin

Accompagné de sa gaufre de pomme de terre et légumes du Chef



****

DESSERT

Cheese cake aux fruits rouges



*****

BOISSONS

Eau plate, eau pétillante, vin rouge et rosé de région,

café, thé du monde .

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Come and celebrate Valentine’s Day with us, dinner and dancing.

