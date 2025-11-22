Soirée de la Sainte-Cécile Fouday

Soirée de la Sainte-Cécile

Le 22 novembre n’est pas n’importe quel jour… c’est la Sainte-Cécile, la fête de tous les musiciens ! Et pour célébrer la musique comme il se doit, la Fanfare de Fouday vous prépare une belle soirée. Avec aux platines DJ Rick Fly, une ambiance de folie et un menu délicieux pâté en croute, bouchées à la reine, spaetzles, mousse glacée au kirsch. Un événement adressé aux amoureux de la bonne musique, aux musiciens et à toutes les personnes qui souhaitent profiter d’une soirée conviviale ! .

