Soirée de la Sans-Valentin à la Belle Epoque

5 Place Thiers Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le vendredi 13 février, la Belle Epoque fait les choses autrement !

Que vous soyez célibataire, en couple, entre amis, fraîchement amoureux ou très bien tout(e) seul(e)… tout le monde est le bienvenu

L’amour, c’est sympa, mais un bon verre, de la musique et une bonne ambiance c’est encore mieux ! Avec animation DJAdultes

.

5 Place Thiers Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 84 85 contact@belleepoquepam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, February 13, La Belle Epoque does things differently!

Whether you’re single, in a couple, with friends, newly in love or very much on your own… everyone’s welcome!

Love is nice, but a good drink, music and a good atmosphere are even better! With DJ entertainment

L’événement Soirée de la Sans-Valentin à la Belle Epoque Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-10 par OT PONT A MOUSSON