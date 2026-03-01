Soirée de la St Patrick Colombe-lès-Vesoul

Soirée de la St Patrick

Salle des fêtes Colombe-lès-Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Concert avec Cap’taine jack Les troubadours Franc-comtois qui revisitent le rock-celtic-festif. Un vent celtique vous portera au cœur des légendes irlandaises et écossaises.

Convivialité et le plaisir d’être ensemble.

Buvette et PANINI BIÈRE DU MOMENT, Bière blonde, et boissons sans alcool !

A bord du galion de Cap’taine jack y règne toute la magie d’une musique celtique/rock/festive, un vrai dépaysement pour vos feuilles de chou.

Embarquer sur le 3 mâts de 3 heures de Cap’taine jack, pour un voyage au cœur d’une musique de légende. De fortes influences celtiques mélangées à une bonne dose de Rock/Folk festif. Et hop ! C’est parti pour un voyage magique.

Fin 2006, une bande de potes musiciens aux origines variées et diverses décident de sillonner les routes de France avec la ferme intention de prendre du plaisir et si possible, d’en donner à chacune de leur escale musicale, dans la joie et la bonne humeur.

Cet équipage, à ses débuts hétéroclite, propose désormais un menu musical concocté d’une recette solidement celtique, agrémenté de rock, saupoudré de vagues festives, arrosée d’une touche de folk et d’une pincée de pop. Ce savoureux mélange plaît aux plus grands et se marie à tous les âges, du tout petit moussaillon aux plus grands des navigateurs.

Cap’taine Jack c’est un style métissé inspiré par une musique aux racines celtiques, qui puise sa force, son dynamisme et son énergie au fond des contrées et des pays de légende là où le temps a gravé pour l’éternité l’histoire d’hommes et de femmes qui ont su garder leurs traditions, la Bretagne, l’Irlande, l’Ecosse.

Le galion de ses pirates troubadours chargé de musiques traditionnelles et innovantes, vous transportera gentiment au-delà des mers et océans. Un savant mélange de rythmes et de couleurs.

Depuis sa création, le groupe a su se forger une solide réputation régionale et même au-delà des frontières de la Franche-Comté, du grand Est de la France et même de la Suisse voisine. Avec des premières parties de groupes comme, Soldat Louis ou Machin ou encore le Violoniste Yan Mc Camy, ils ont pu faire gonfler les voiles de leurs galions pour avancer toujours plus loin.

Nul doute qu’ils sauront vous transmettre leur fougue et leur plaisir de partager la musique !

Organisé par le C.A.L.C.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Salle des fêtes Colombe-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 49 35 77 calc@colombelesvesoul.fr

English : Soirée de la St Patrick

