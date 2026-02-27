Soirée de la St Patrick

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Célébrez la Saint-Patrick à Saint-Germain-les-Belles !

Préparez vos plus beaux costumes verts ! Nous vous attendons pour une soirée mémorable placée sous le signe de la convivialité et de la fête. Au programme une soirée dansante animée par DJ Nat ! pour vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit. Un menu gourmand avec une authentique Choucroute garnie suivie d’une flognarde traditionnelle et un large choix parmi 3 bières pour accompagner votre repas.

Concours de déguisement Sortez les kilts et les chapeaux ! Le plus beau costume repartira avec une surprise. Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 63 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de la St Patrick

L’événement Soirée de la St Patrick Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne