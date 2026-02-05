Soirée de la St Patrick Centre animation polyvalent Tonnay-Charente

Soirée de la St Patrick

Centre animation polyvalent 20 avenue Charles De Gaulle Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Évènement organisé par l’Ecole de Musique et de Danse et le CAP de Tonnay-Charente. Célébrons la Saint Patrick avec une démonstration de danse irlandaise, un concert de percussions et musique celtique, autour d’un repas traditionnel.

Centre animation polyvalent 20 avenue Charles De Gaulle Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 55 37 62 emdtonnay17@gmail.com

English : St. Patrick’s Day Party

Event organised by the School of Music and Dance and the CAP in Tonnay-Charente. Let’s celebrate Saint Patrick’s Day with an Irish dance demonstration, a percussion concert and Celtic music, accompanied by a traditional meal.

