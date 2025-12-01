Soirée de la St Sylvestre des Mille et une Nuits Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) Peyrins

Soirée de la St Sylvestre des Mille et une Nuits

Chez Lapapem (Restaurant & traiteur)

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année chez Lapapem lors d’une soirée des Mille et une Nuits spécial St Sylvestre avec animation musicale par DJ Sammy et repas de fêtes !

Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 68 53 contact@lapapem.fr

English :

Celebrate New Year’s Eve at Lapapem with a special New Year’s Eve Thousand and One Nights party, featuring music by DJ Sammy and a festive meal!

German :

Feiern Sie das neue Jahr bei Lapapem auf einer speziellen Silvesterparty aus Tausendundeiner Nacht mit musikalischer Unterhaltung durch DJ Sammy und festlichem Essen!

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno a Lapapem con una festa speciale da Mille e una notte, con la musica di DJ Sammy e un pasto festivo!

Espanol :

Ven a celebrar la Nochevieja a Lapapem con una fiesta especial de las Mil y Una Noches, con música de DJ Sammy y una comida festiva

