Soirée de la St Sylvestre des Mille et une Nuits Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) Peyrins

Soirée de la St Sylvestre des Mille et une Nuits
Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez fêter la nouvelle année chez Lapapem lors d’une soirée des Mille et une Nuits spécial St Sylvestre avec animation musicale par DJ Sammy et repas de fêtes !
Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 68 53 contact@lapapem.fr
English :
Celebrate New Year’s Eve at Lapapem with a special New Year’s Eve Thousand and One Nights party, featuring music by DJ Sammy and a festive meal!
German :
Feiern Sie das neue Jahr bei Lapapem auf einer speziellen Silvesterparty aus Tausendundeiner Nacht mit musikalischer Unterhaltung durch DJ Sammy und festlichem Essen!
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno a Lapapem con una festa speciale da Mille e una notte, con la musica di DJ Sammy e un pasto festivo!
Espanol :
Ven a celebrar la Nochevieja a Lapapem con una fiesta especial de las Mil y Una Noches, con música de DJ Sammy y una comida festiva
