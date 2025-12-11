Soirée de la St Sylvestre Montayral

Soirée de la St Sylvestre

Salle de Mortefond Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31

Soirée de la St Sylvestre repas dansant avec DJ John may.

Pensez à réserver, nombre de places limité. Réservation jusqu’au 24 décembre.

Amenez vos couverts.

Salle de Mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 54 10 comitefetesmontayral@gmail.com

English : Soirée de la St Sylvestre

New Year’s Eve dinner and dance with DJ John may.

Limited number of places. Reservations until December 24.

Bring your cutlery.

