Soirée de la St Sylvestre Montayral
Soirée de la St Sylvestre
Salle de Mortefond Montayral Lot-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
Soirée de la St Sylvestre repas dansant avec DJ John may.
Pensez à réserver, nombre de places limité. Réservation jusqu’au 24 décembre.
Amenez vos couverts.
Salle de Mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 54 10 comitefetesmontayral@gmail.com
English : Soirée de la St Sylvestre
New Year’s Eve dinner and dance with DJ John may.
Limited number of places. Reservations until December 24.
Bring your cutlery.
