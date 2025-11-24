Soirée de la Transmission-Reprise d’Entreprise Châteauroux

Soirée de la Transmission-Reprise d’Entreprise

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-24 17:00:00

fin : 2025-11-24 21:00:00

Date(s) :

2025-11-24

La 3e Soirée dédiée à la Transmission d’entreprise se tiendra au Village by CA et au CCI Campus Centre à Châteauroux !

Le programme de la soirée

17h00 -17h30 | Accueil

Accueil des cédants, repreneurs, et partenaires. Une première occasion d’échanges et de rencontres.

17h30 -19h30 | Conférence Et pourquoi pas moi ?

Témoignages de cédants et repreneurs, enrichis par l’éclairage d’un expert avocat. Un temps d’inspiration et de dialogue autour de la transmission.

19h30-20h30 | Remise des Prix

Célébration des lauréats Créateur/Repreneur de l’année par les chambres consulaires, avec un prix spécial pour un créateur hors département.

20h30 | Cocktail dinatoire

Un moment convivial pour partager et développer votre réseau. .

