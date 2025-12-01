Soirée de l’amitié rue de l’Étoile de Mer Royan

Soirée de l’amitié

rue de l’Étoile de Mer Restaurant Perle d’Iode Royan Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Le Lions Club Royan Côte Atlantique vous invite à partager la soirée de l’amitié. Rejoignez- nous avec vos amis pour passer une soirée très conviviale autour d ‘un excellent repas.

rue de l’Étoile de Mer Restaurant Perle d’Iode Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 23 04 malissen@yahoo.fr

English :

The Royan Côte Atlantique Lions Club invites you to share an evening of friendship. Join us with your friends for a convivial evening of excellent food and drink.

German :

Der Lions Club Royan Côte Atlantique lädt Sie zu einem Abend der Freundschaft ein. Wir laden Sie und Ihre Freunde ein, einen geselligen Abend bei einem hervorragenden Essen zu verbringen.

Italiano :

Il Lions Club Royan Côte Atlantique vi invita a condividere una serata di amicizia. Unitevi a noi con i vostri amici per una serata molto conviviale davanti a un ottimo pasto.

Espanol :

El Club de Leones Royan Côte Atlantique le invita a compartir una velada de amistad. Únase a nosotros con sus amigos para disfrutar de una velada muy agradable con una excelente comida.

